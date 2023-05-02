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Коссоковский Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коссоковский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Анисимова (Коссоковская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Жеребцова (Коссоковская) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Поручитель
08.01.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
8 января 1888 г. в Вильнюсе поженились губернский секретарь Иван Леонтиевич Анисимов, 37 лет, православного исповедания, первым браком, и дочь коллежского советника Мария Ивановна Коссоковская, 20 лет... Показать все
Смерть
Неизвестно

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