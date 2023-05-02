Коссоковский Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коссоковский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Анисимова (Коссоковская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Жеребцова (Коссоковская) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
08.01.1888 ст.
Вильнюс, Литовская ССР
8 января 1888 г. в Вильнюсе поженились губернский секретарь Иван Леонтиевич Анисимов, 37 лет, православного исповедания, первым браком, и дочь коллежского советника Мария Ивановна Коссоковская, 20 лет... Показать все
Смерть
Неизвестно