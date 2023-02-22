Ломакин Василий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомакин Василий Константинович

Ломакин Василий Константинович

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

07.01.1908

Дата смерти

14.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908

Отец: Ломакин Константин Георгиевич

Мать: Ломакина Прасковья Федоровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
17.02.1931

Жена: Ломакина (Воронцова) Клавдия Ивановна

Ямская, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1932

Сын: Ломакин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ломакина (Воронцова) Клавдия Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Награда
14.09.1954
Орден Ленина
Награда
14.09.1954
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
14.06.1984
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.