Ломакин Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения07.01.1908
Дата смерти14.06.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1908
Бракосочетание
17.02.1931
Ямская, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1932
Сын: Ломакин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Ломакина (Воронцова) Клавдия Ивановна
Награда
14.09.1954
Орден Ленина
Награда
14.09.1954
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
14.06.1984