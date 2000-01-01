Прохоров Наталья Анатоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Прохоров Андрей Феодорович
Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович
Любимовка
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Прохорова Домника Федоровна
Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Прохорова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прохорова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно