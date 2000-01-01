Прохоров Наталья Анатоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Наталья Анатоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Прохоров Степан Федоров

Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Прохоров Андрей Феодорович

Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович

Любимовка
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Прохорова Домника Федоровна

Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Прохорова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прохорова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Прохоров Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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