Корф (Красовская) Марианна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корф (Красовская) Марианна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корф Иван Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Корф Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Корф Константин Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Корф Александр Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Моренгейм Луиза Николаевна

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Корф Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Корф Николай Иванович

Смерть
1866
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