Корф (Красовская) Марианна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корф Иван Николаевич
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корф Константин Николаевич
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Корф Александр Николаевич
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Моренгейм Луиза Николаевна
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Корф Николай Иванович
Смерть
1866