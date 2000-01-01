Цаплинова (?Кукаева?) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1906
Дочь: Павлина Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1907
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
16.11.1911
Дочь: Анфея Фёдоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.08.1914
Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно