Цаплинова (?Кукаева?) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинова (?Кукаева?) Анна Михайловна

Цаплинова (?Кукаева?) Анна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1906

Дочь: Павлина Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
03.09.1907

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
16.11.1911

Дочь: Анфея Фёдоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Цаплинов Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Цаплинов Фёдор Алексеевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close