Архиповский Петр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Архиповская Настасья Петрова
Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Архиповская Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Архиповский Василий Петрович
Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна
Бракосочетание
13.05.1868 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.
Сын: Архиповский Константин Петров
Мать ребёнка: Архиповская Анна Стефановна
Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.
Дочь: Архиповская Параскева Петрова
Мать ребёнка: Архиповская Анна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно