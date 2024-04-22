Архиповский Петр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхиповский Петр Дмитриев

Архиповский Петр Дмитриев

Место рождения

Исаковская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Архиповский Дмитрий Васильев

Мать: Архиповская Анна Михайлова

Исаковская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Архиповская Настасья Петрова

Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Архиповская Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Архиповский Василий Петрович

Мать ребёнка: Архиповская Авдотья Матвеевна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
13.05.1868 ст.

Жена: Архиповская Анна Стефановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1872 ст.

Сын: Архиповский Константин Петров

Мать ребёнка: Архиповская Анна Стефановна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.10.1875 ст.

Дочь: Архиповская Параскева Петрова

Мать ребёнка: Архиповская Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архиповская Авдотья Матвеевна

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close