Кудрявцева (Горбунова) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Горбунова) Лидия Петровна

Место рождения

Красный Ключ

Дата рождения

01.12.1926

Дата смерти

11.12.2002

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926

Отец: Горбунов Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Анатолий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Анатолий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2002
Похороны
Неизвестно

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