Кудрявцева (Горбунова) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1926
Дата смерти11.12.2002
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926
Отец: Горбунов Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Анатолий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.2002
Похороны
Неизвестно