Трубачев Сергей Зосимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачев Сергей Зосимович

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Место рождения

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.03.1919

Дата смерти

25.10.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Подосиновец, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1936 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1946 по 1956
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1956 по 1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1961 по 1980
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1980 по 1995
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
25.10.1995
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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