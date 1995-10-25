Трубачев Сергей Зосимович
Место рождения
Дата рождения26.03.1919
Дата смерти25.10.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1939
Место жительства
С 1946 по 1956
Место жительства
С 1956 по 1961
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1961 по 1980
Место жительства
С 1980 по 1995
Смерть
25.10.1995