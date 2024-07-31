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Самбуров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самбуров Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
02.10.1891

Сын: Самбуров Алексей

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
22.08.1901

Дочь: (Самбурова) Наталья

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
28.12.1902

Сын: Самбуров Василий

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: (Самбурова) Евдокия

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Самбуров Петр

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Самбуров Павел

Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно

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