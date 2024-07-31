Самбуров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самбуров Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1891
Сын: Самбуров Алексей
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Рождение ребёнка
22.08.1901
Дочь: (Самбурова) Наталья
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Рождение ребёнка
28.12.1902
Сын: Самбуров Василий
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: (Самбурова) Евдокия
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Рождение ребёнка
16.06.1910
Сын: Самбуров Петр
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Рождение ребёнка
16.06.1910
Сын: Самбуров Павел
Мать ребёнка: Самбурова (Конина) Наталья
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно