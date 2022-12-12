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Орлов Петр Афанасьевич

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Место рождения

Плесовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Орлов Афанасий Александрович

Мать: Орлова Анна Александровна

Плесовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.03.1931

Дочь: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна

Мать ребёнка: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петрова - Орлова Неля Петровна

Мать ребёнка: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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