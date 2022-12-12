Орлов Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
23.03.1931
Дочь: Тимофеева - Орлова Тамара Петровна
Мать ребёнка: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна
Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петрова - Орлова Неля Петровна
Мать ребёнка: Орлова - Орлова Евстолия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва