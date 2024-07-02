Морова (Босых) София Ивановна 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морова (Босых) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

12.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Босых Иван Елисеевич

Мать: Босых (Коченгина) Матрёна Павловна

Бракосочетание
11.11.1814 ст.

Муж: Моров Никифор Григорьевич

Венчаны Верхотурского уезда, Николае Павдинского завода мастеровой Никифор Григорьев Моров, понял себе в супружество, села Ростёского, господина Григория Александровича, у крестьянина Ивана Елисеева Б... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1828 ст.

Сын: Моров Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Моров Никифор Григорьевич

Николае Павдинский завод
10 ноября 1828 года у мастерового Никифора Григорьева Морова от первобрачной жены его Софии Ивановой, родился сын Матфей. 12 ноября 1828 года его крестили. Восприемники были брат Никифору родной, маст... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1832

Дочь: Морова Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Моров Никифор Григорьевич

Пермской губернии Верхотурского уезда Николае Павдинской волости.
Восприемники были Верхотурского крестьянина Александра Яковлева Логинова жена Елисвета Савинова.
Смерть
12.08.1866
Николае Павдинский завод
Мастерская вдова София Иванова Мрова умре 70 лет от старости.

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