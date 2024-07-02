Морова (Босых) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти12.08.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1796
Бракосочетание
11.11.1814 ст.
Венчаны Верхотурского уезда, Николае Павдинского завода мастеровой Никифор Григорьев Моров, понял себе в супружество, села Ростёского, господина Григория Александровича, у крестьянина Ивана Елисеева Б... Показать все
Рождение ребёнка
10.11.1828 ст.
Отец ребёнка: Моров Никифор Григорьевич
Николае Павдинский завод
10 ноября 1828 года у мастерового Никифора Григорьева Морова от первобрачной жены его Софии Ивановой, родился сын Матфей. 12 ноября 1828 года его крестили. Восприемники были брат Никифору родной, маст... Показать все
Рождение ребёнка
13.09.1832
Дочь: Морова Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Моров Никифор Григорьевич
Пермской губернии Верхотурского уезда Николае Павдинской волости.
Восприемники были Верхотурского крестьянина Александра Яковлева Логинова жена Елисвета Савинова.
Смерть
12.08.1866
Николае Павдинский завод
Мастерская вдова София Иванова Мрова умре 70 лет от старости.