Медведева Евлампия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1816 и 1825
Дата смертиПосле 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Медведев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Медведева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Медведева) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: (Медведева) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович
Смерть
После 1875