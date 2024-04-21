Медведева Евлампия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Евлампия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1816 и 1825

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1816 и 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Медведев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Медведева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Медведева) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: (Медведева) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Осипович

Смерть
После 1875

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