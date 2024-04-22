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Ilyin Iosif Sergeevich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.09.1885

Дата смерти

29.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.05.1914

Дочь: Reformatskaya Natalya Иосифовна

Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.02.1917

Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна

Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
русский военный, автор воспоминаний
Смерть
29.01.1981
1814 La Tour De Peilz, VD Switzerland
1814 La Tour De Peilz, VD Switzerland
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