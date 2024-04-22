Ilyin Iosif Sergeevich
Место рождения
Дата рождения27.09.1885
Дата смерти29.01.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885
Бракосочетание
15.01.1912
Рождение ребёнка
19.05.1914
Дочь: Reformatskaya Natalya Иосифовна
Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.02.1917
Дочь: Лаиль Ольга Иосифовна
Мать ребёнка: Воейкова-Ильина Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
русский военный, автор воспоминаний
Смерть
29.01.1981
1814 La Tour De Peilz, VD Switzerland
1814 La Tour De Peilz, VD Switzerland