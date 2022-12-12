Рыбинская (Кензуль) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рыбинский Константин Иосифович
Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович
Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.04.1903
Сын: Рыбинский Савелий Иосифович
Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович
Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1917
Сын: Рыбинский Александр Иосифович
Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Тарутино, Ачинский муниципальный район, Красноярский край