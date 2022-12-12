Рыбинская (Кензуль) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская (Кензуль) Антонина Ивановна

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Место рождения

Кузми, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

Дата рождения

1878

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кензуль Иван Францевич

Мать: Кензуль Клара Станиславовна

Кузми, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
1900

Сын: Рыбинский Константин Иосифович

Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович

Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Рыбинский Савелий Иосифович

Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.10.1917

Сын: Рыбинский Александр Иосифович

Отец ребёнка: Рыбинский Иосиф Александрович

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Иосиф Александрович

Смерть
1953
Тарутино, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
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