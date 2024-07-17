Загаврин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1832
Сын: Загаврин Алексей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Загаврина Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гусева (Загаврина) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1875