Загаврин Иван Дмитриевич 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Загаврин Иван Дмитриевич

Место рождения

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Загаврин Дмитрий Яковлевич

Мать: Загаврина Матрона Михайловна

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Загаврин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Загаврин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Загаврина Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гусева (Загаврина) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1875
Погорелка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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