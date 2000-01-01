Минин Иван Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Иван Денисович

Минин Иван Денисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минин Денис Семёнович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Минина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close