Минин Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минин Денис Семёнович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Екатерина
Смерть
Неизвестно