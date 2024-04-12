Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров
Рождение ребёнка
1807
Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно