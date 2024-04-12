Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапни /Шалтей/ Савва Левтерович

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Чапни /шалтей/ Левтер Тодоров

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
1807

Сын: Чапни /шалтей/ Юрий Саввич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чапни /шалтей/ Дмитрий Саввич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чапни /шалтей/ Пантелеймон Саввич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Сын: Чапни /шалтей/ Трифон Саввич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Чапни /шалтей/ Елисей Саввич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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