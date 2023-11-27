Охалин Александр
Место рожденияКостромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово
Дата рождения10.09.1899
Дата смерти05.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1899
Отец: Охалин Степан
Мать: Охалина Праскева
Костромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово
Рождение ребёнка
08.08.1949
Сын: Охалин Николай
Мать ребёнка: Охалина Анфея
Ушаково
Смерть
05.10.1984
Похороны
Неизвестно
д.Черное