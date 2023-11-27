Охалин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охалин Александр

Место рождения

Костромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово

Дата рождения

10.09.1899

Дата смерти

05.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1899

Отец: Охалин Степан

Мать: Охалина Праскева

Костромская губерния, Макаарьевский уезд, деревня Назарово
Рождение ребёнка
08.08.1949

Сын: Охалин Николай

Мать ребёнка: Охалина Анфея

Ушаково
Смерть
05.10.1984
Похороны
Неизвестно
д.Черное
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