Карпова (Соломина) Иустиния Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1906 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.
Дочь: Карпова Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
05.09.1918 ст.
Дочь: Карпова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно