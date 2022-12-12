Карпова (Соломина) Иустиния Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпова (Соломина) Иустиния Фёдоровна

Карпова (Соломина) Иустиния Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1906 ст.

Муж: Карпов Фёдор Васильевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1910 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1913 ст.

Дочь: Карпова Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
29.08.1915 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1918 ст.

Дочь: Карпова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Карпов Фёдор Васильевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close