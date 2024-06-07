Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна 20.06.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

20.06.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей Александрович Манкевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.12.1987

Дочь: Манкевич Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Александрович Манкевич

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