Манкевич (Сафонова) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей Александрович Манкевич
Рождение ребёнка
25.12.1987
Дочь: Манкевич Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Александрович Манкевич