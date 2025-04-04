Екатерина Степанова 14.11.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Степанова

Автор
ИГ
Гаврилова И.

женский, родилась 14.11.1872 ст., Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

умерла Около 1941, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Мать
Ксения ФедотоваНеизвестно г.р.
Отец
Степан Тимофиев01.08.1836 ст. г.р.
Дети
Гаврилов Петр Степанович24.08.1893 ст. г.р.
Гаврилов Василий Степанович28.03.1899 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1872 ст.

Отец: Степан Тимофиев

Мать: Ксения Федотова

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/124/216/стр.151 Восприемник: девица Ксения Тимофеева деревни Залужье

Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.

Сын: Гаврилов Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/60/стр.297

Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Сын: Гаврилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/

Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.

Сын: Гаврилов Максим Степанович

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/1076/стр.168

Рождение ребёнка
30.05.1907

Сын: Гаврилов Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/1934/стр.312

Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.

Сын: Гаврилов Павел Степанович

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/2673

Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Гаврилова Ольга Степановна

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд 19/127/2956/стр.275

Рождение ребёнка
18.03.1917

Дочь: Гаврилова Александра Степановна

Отец ребёнка: Степан Гаврилов

Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

Фонд ЦГИА СПб: 19/127/3450

Смерть
Около 1941
Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд

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