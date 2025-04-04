Екатерина Степанова
женский, родилась 14.11.1872 ст., Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
умерла Около 1941, Залужье, Усадище-Масельская волость, Новоладожский уезд
МатьКсения ФедотоваНеизвестно г.р.
ОтецСтепан Тимофиев01.08.1836 ст. г.р.
Дети
Гаврилов Петр Степанович24.08.1893 ст. г.р.
Гаврилов Василий Степанович28.03.1899 ст. г.р.Показать еще 5
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Рождение
14.11.1872 ст.
Отец: Степан Тимофиев
Мать: Ксения Федотова
Рождение ребёнка
24.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Сын: Гаврилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
22.03.1901 ст.
Сын: Гаврилов Максим Степанович
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
30.05.1907
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
27.02.1912 ст.
Сын: Гаврилов Павел Степанович
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
14.06.1914
Дочь: Гаврилова Ольга Степановна
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
18.03.1917
Дочь: Гаврилова Александра Степановна
Отец ребёнка: Степан Гаврилов
Смерть
Около 1941
Фонд 19/124/216/стр.151 Восприемник: девица Ксения Тимофеева деревни Залужье