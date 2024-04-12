Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Чапни) Сарра Авраамовна
(Чапни) Сарра Авраамовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1892
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Чапни Авраам Иванович
1866 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Чапни Авраам Иванович
Мать:
?
Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия