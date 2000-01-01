Родюшкина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Егорова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родюшкина Варвара
Отец ребёнка: Родюшкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родюшкин Сергей