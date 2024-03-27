(Индюков) Марзия Габдулла Кызы
Место рожденияд. Наратлы Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1915
Дата смерти03.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазитов Салимулла Хайрулла Улы
Рождение ребёнка
24.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазитов Салимулла Хайрулла Улы
Смерть
03.10.1987