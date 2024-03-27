(Индюков) Марзия Габдулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Индюков) Марзия Габдулла Кызы

Место рождения

д. Наратлы Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1915

Дата смерти

03.10.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Индюков Габдулла Мулла Нугман Улы

Мать: (Минкина) Бибисара Нурулла Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазитов Салимулла Хайрулла Улы

Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Салимулла Хайрулла Улы

Рождение ребёнка
24.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазитов Салимулла Хайрулла Улы

Смерть
03.10.1987

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