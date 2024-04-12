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Гололобов Иван Васильевич

Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гололобов Василий Михайлович

Мать: Гололобова Степанида Васильевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Милания Ивановна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Гололобов Иван Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гололобов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евпраксия Ивановна

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гололобов Ефан Иванович

Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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