Гололобов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Милания Ивановна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гололобов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евпраксия Ивановна
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гололобова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно