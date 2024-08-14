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Кириленко Иван Яковлевич

Место рождения

с/х "Большевик", Ипатовский район

Дата рождения

04.11.1939

Дата смерти

23.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939

Отец: Кириленко Яков Гаврилович

Мать: Коваленко Анна Александровна

Бракосочетание
22.11.1964

Жена: Клёнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
09.05.1966

Дочь: Линская (Кириленко) Виктория Ивановна

Мать ребёнка: Клёнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.06.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клёнова Мария Алексеевна

Смерть
23.11.1974

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