Кириленко Иван Яковлевич
Место рожденияс/х "Большевик", Ипатовский район
Дата рождения04.11.1939
Дата смерти23.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1939
Бракосочетание
22.11.1964
Жена: Клёнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
09.05.1966
Дочь: Линская (Кириленко) Виктория Ивановна
Мать ребёнка: Клёнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клёнова Мария Алексеевна
Смерть
23.11.1974