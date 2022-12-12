Черняновский Алексей Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
1931
Сын: Черняновский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 10.11.1936
Воинское звание: старшина Часть: 1230 стрелковый полк 370 стрелковой дивизии
Военная награда
06.08.1946
Приказом Президиума ВС СССР №: 204/56 от: 06.08.1946 присуждён Орден Отечественной войны II степени (Даты подвига: 10.02.1942, 28.04.1943, 14.01.1944)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Серафим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно