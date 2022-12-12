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Черняновский Алексей Евсеевич

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Место рождения

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Черняновский Евсей Феоктистович

Мать: Черняновская Марина Николаевна

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Черняновский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 10.11.1936
Воинское звание: старшина Часть: 1230 стрелковый полк 370 стрелковой дивизии
Военная награда
06.08.1946
Приказом Президиума ВС СССР №: 204/56 от: 06.08.1946 присуждён Орден Отечественной войны II степени (Даты подвига: 10.02.1942, 28.04.1943, 14.01.1944)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Серафим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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