Ильина Анна Алексеевна
Место рожденияТульская обл., Веневский район, Малынь
Дата рождения1914
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Тульская обл., Веневский район, Малынь
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Потапова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
31.12.1948
Дочь: Шацкая Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Ильин Николай Гаврилович
Бракосочетание
1967
Смерть
1995