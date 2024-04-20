Горшков Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Горшков Яков Абрамович
Мать: Варвара Кирилловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Горшков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Горшкова Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крохина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно