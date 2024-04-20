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Горшков Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Горшков Яков Абрамович

Мать: Варвара Кирилловна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Горшков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Горшкова Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Крохина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крохина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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