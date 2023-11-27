Павел Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Роман Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Марфа Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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