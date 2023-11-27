Павел Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Роман Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Марфа Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Малое Стромилово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно