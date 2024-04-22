Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смерти17.06.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Отец: Григорий Семенов
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
Около 1804 ст.
Жена: Феодора Сидорова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Феодора Сидорова
Рождение ребёнка
16.04.1814 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Феодора Сидорова
Рождение ребёнка
02.11.1816 ст.
Мать ребёнка: Феодора Сидорова
Восприемник
30.07.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
16.04.1819 ст.
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Феодора Сидорова
Восприемник
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Феодора Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1850 ст.
От старости
Похороны
19.06.1850 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза