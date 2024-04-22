Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

17.06.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: Григорий Семенов

Мать: Дарья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1804 ст.

Жена: Феодора Сидорова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1814 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.11.1816 ст.

Сын: Кабанов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
30.07.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
16.04.1819 ст.

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
04.01.1825 ст.

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Феодора Сидорова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
17.06.1850 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
От старости
Похороны
19.06.1850 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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