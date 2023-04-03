Реутова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Реутова) Матрона Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Реутова) Васса Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ельникова (Реутова) Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Морина (Реутова) Ксения Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Реутова) Мария Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Реутова) Марина Сергеева
Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов
Смерть
Неизвестно