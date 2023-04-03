Реутова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Реутова) Матрона Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Реутова) Васса Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ельникова (Реутова) Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Морина (Реутова) Ксения Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Реутова) Мария Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Реутов Николай Сергеев

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Реутова) Марина Сергеева

Отец ребёнка: Реутов Сергей Иванов

Смерть
Неизвестно

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