Казаков Владимир
Место рождения
Дата рождения28.03.1938
Дата смерти10.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938
Отец: Казаков Василий
Мать: (Не Известна) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1963
Дочь: Вережникова (Казакова) Полина
Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь
Рождение ребёнка
26.07.1966
Сын: Казаков Андрей
Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь
Рождение ребёнка
19.03.1973
Дочь: Мажаева (Казакова) Тамара
Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь
Смерть
10.11.1994
г.Зима (Чиркино)