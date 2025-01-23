Казаков Владимир 28.03.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаков Владимир

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Место рождения

Зима, Зиминское, Иркутская область

Дата рождения

28.03.1938

Дата смерти

10.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1938

Отец: Казаков Василий

Мать: (Не Известна) ?

Зима, Зиминское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова (Тетушкина) Любовь

Рождение ребёнка
07.03.1963

Дочь: Вережникова (Казакова) Полина

Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь

Рождение ребёнка
26.07.1966

Сын: Казаков Андрей

Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь

Рождение ребёнка
19.03.1973

Дочь: Мажаева (Казакова) Тамара

Мать ребёнка: Казакова (Тетушкина) Любовь

Смерть
10.11.1994
Зима, Зиминское, Иркутская область
г.Зима (Чиркино)

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