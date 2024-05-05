(Никитина) Анисия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитина) Анисия Лукьяновна

Место рождения

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лукьян Никитич

Мать: не указана

Максы, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова (Кулагина) Евдокия Фокеевна

Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович

Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1858

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