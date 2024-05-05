(Никитина) Анисия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лукьян Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова (Кулагина) Евдокия Фокеевна
Отец ребёнка: Кулагин Фотий (Фока) Кириллович
Беловка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1858