Конева (Корячинцева) (Корячинцева) Степанида Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева (Корячинцева) (Корячинцева) Степанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Корячинцев Семен Алексеевич

Мать: Корячинцева Соломония Романова

Бракосочетание
1859

Муж: Конев Яков Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евлалия Яковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Лукьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Апретова (конева) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Конев Яков Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Конев Корнилий Яковлевич

Отец ребёнка: Конев Яков Иванович

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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