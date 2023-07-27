Конева (Корячинцева) (Корячинцева) Степанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
1859
Муж: Конев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евлалия Яковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Лукьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Апретова (конева) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Конев Яков Иванович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Конев Яков Иванович
Смерть
Неизвестно