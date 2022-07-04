Шакало Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакало Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

02.07.1942

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.07.1942
Причина смерти: На войне

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