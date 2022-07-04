Шакало Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти02.07.1942
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.07.1942
Причина смерти: На войне