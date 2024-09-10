Тихонова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова (Тихонова) Алина

Отец ребёнка: Тихонов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
25.03.2000

Дочь: (Тихонова) Анастасия

Отец ребёнка: Тихонов Сергей Владимирович

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