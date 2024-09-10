Тихонова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова (Тихонова) Алина
Отец ребёнка: Тихонов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.2000
Дочь: (Тихонова) Анастасия
Отец ребёнка: Тихонов Сергей Владимирович