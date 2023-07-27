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Корячинцев Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Корячинцев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корячинцев Тимофей Семенович

Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корячинцев Матвей Семенович

Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова

Смерть
1886
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
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