Корячинцев Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Корячинцев Алексей
Рождение ребёнка
1827
Сын: Корячинцев Тимофей Семенович
Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Конева (корячинцева) Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корячинцев Матвей Семенович
Мать ребёнка: Корячинцева Соломония Романова
Смерть
1886
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область