Бутова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1925
Дата смерти06.06.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925
Отец: Бутов Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Валеева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич
Родилась на Украине, п. Миловатка
Рождение ребёнка
1963
Сын: Стукалин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1964
Дочь: Стукалина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич
Смерть
06.06.1996
Украина, п. Миловатка