Бутова Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутова Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1925

Дата смерти

06.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1925

Отец: Бутов Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Валеева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич

Родилась на Украине, п. Миловатка
Рождение ребёнка
1963

Сын: Стукалин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
11.12.1964

Дочь: Стукалина Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Стукалин Алексей Николаевич

Смерть
06.06.1996
Украина, п. Миловатка

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