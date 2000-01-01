Сабурова (кн. Друцкая-Соколинская) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабурова (кн. Друцкая-Соколинская) Варвара Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1769

Дата смерти

08.05.1841

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1769

Отец: Князь Друцкой-Соколинский Андрей Данилович

Мать: Друцкая Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Сабурова Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабуров Александр Иванович

Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич

Смерть
08.05.1841
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