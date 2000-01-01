Сабурова (кн. Друцкая-Соколинская) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1769
Дата смерти08.05.1841
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1769
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Сабурова Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабуров Александр Иванович
Отец ребёнка: Сабуров Иван Николаевич
Смерть
08.05.1841