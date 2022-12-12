Пирогов Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Пирогов Роман Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно