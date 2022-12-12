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Пирогов Иван Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пирогов Роман Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Пирогов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1891
Чик-Елга, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
До 1891
Атарской, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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