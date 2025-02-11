Хохлов ВИКТОР Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Отец: Хохлов Николай Иванович
Мать: Хохлова Таисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1982
Мать ребёнка: Хохлова Антонина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.09.1986
Мать ребёнка: Хохлова Антонина Григорьевна
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)