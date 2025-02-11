Хохлов ВИКТОР Николаевич 03.01.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлов ВИКТОР Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: Хохлов Николай Иванович

Мать: Хохлова Таисия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.07.1982

Сын: Хохлов Андрей Викторович

Мать ребёнка: Хохлова Антонина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.09.1986

Сын: Хохлов Антон Викторович

Мать ребёнка: Хохлова Антонина Григорьевна

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

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