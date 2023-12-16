Морарь Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.?
Дочь: Иевлева Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Морарь Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1952
Дочь: Восковская Нина Васильевна
Отец ребёнка: Морарь Василий Иванович
Смерть
Неизвестно