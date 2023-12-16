Морарь Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морарь Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.?

Дочь: Иевлева Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Морарь Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1952

Дочь: Восковская Нина Васильевна

Отец ребёнка: Морарь Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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