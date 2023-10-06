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Яковлев Иван Яковлевич

Место рождения

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

16.09.1909

Дата смерти

28.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1909

Отец: Александров Яков Александрович

Мать: Емельянова Марфа Емельяновна

Шихабылово, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова (Родзянова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Николай Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родзянов Павел Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.04.1931

Сын: Родзянов Петр Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна

Смерть
28.02.1945

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