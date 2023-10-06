Яковлев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1909
Дата смерти28.02.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова (Родзянова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.04.1931
Мать ребёнка: Яковлева Анна Яковлевна
Смерть
28.02.1945