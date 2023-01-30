Александрова Мария Алесеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова Мария Алесеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Константин Давидович?

Рождение ребёнка
18.03.1894 ст.

Дочь: (Александрова) Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Александров Константин Давидович?

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.

Дочь: (Александрова) Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Александров Константин Давидович?

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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