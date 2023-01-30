Александрова Мария Алесеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1894 ст.
Дочь: (Александрова) Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Александров Константин Давидович?
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Дочь: (Александрова) Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Александров Константин Давидович?
Смерть
Неизвестно