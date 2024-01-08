Лымарь Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лымарь Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лымарь Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Раиса Петровна

Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лымарь Филип Петрович

Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно

Рождение ребёнка
17.09.1922

Дочь: Литвин (Лымарь) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно

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