Лымарь Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лымарь Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Раиса Петровна
Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1922
Дочь: Литвин (Лымарь) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Лымарь Неизвестно