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Павлова Евгения Даниловна

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Место рождения

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

После 1906

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Павлов Даниил Павлович

Мать: не указана

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
25.01.1865

Муж: Сергеев Нил Сергеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Данилова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Данилов Александр Данилович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Данилов Петр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Александр Данилович

Смерть
После 1906
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