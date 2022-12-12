Павлова Евгения Даниловна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиПосле 1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Павлов Даниил Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1865
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Данилова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Данилов Александр Данилович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Данилов Петр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906