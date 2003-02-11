Федорова Татьяна Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1981
Отец: Иванов Евгений Андрианович
Мать: Иванова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
11.02.2003
Сын: Федоров Андриан Константинович
Отец ребёнка: Федоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.2004
Дочь: Федорова Эльза Константиновна
Отец ребёнка: Федоров Константин Николаевич
Рождение ребёнка
26.06.2015
Сын: Федоров Николай Константинович
Отец ребёнка: Федоров Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно