Толкач (Щедрина) Таисия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Щедрин Сергей Фомич
Рождение ребёнка
22.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкач Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толкач Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толкач Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно