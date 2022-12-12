Толкач (Щедрина) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкач (Щедрина) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Щедрин Сергей Фомич

Мать: Анастасия Ивановна Щедрина

Рождение ребёнка
22.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкач Пётр Петрович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толкач Пётр Петрович

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкач Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно
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