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Агриппина
Агриппина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коврижных Потап Елистратович
1794 г.р.
Мать
Коврижных Улита Корниловна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Коврижных Потап Елистратович
Мать:
Коврижных Улита Корниловна
Смерть
Неизвестно
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