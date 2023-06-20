Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Коврижных Потап Елистратович

Мать: Коврижных Улита Корниловна

Смерть
Неизвестно
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